Masaj salonlarında zello kodlu fuhuş tuzağı! Detaylar şoke etti: Özel korsan taksi ile kapıda "nöbetçi" koruma! | Video
23 Eylül 2026 12:54
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İstanbul'da masaj salonu adı altında faaliyet gösteren fuhuş şebekesine yönelik soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. İnternet ilanlarıyla ağlarına düşürdükleri kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını fuhşa sürükleyen çetenin, polis baskınından korunmak için "Zello" telsiz uygulamasını kullandığı ortaya çıktı. Çete hiyerarşisinde yer alan şüpheli Kadir Alper Y.'nin ise fuhuş müşterisi olan erkeklerin talep ettiği ev, otel ve adreslere kadınları kendi sevk ve idaresindeki korsan taksiyle taşıdığı bilgisine ulaşıldı. İşte dev operasyonun ayrıntıları…
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:28
00:58
Limanda park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu | Video 23.09.2026 | 12:42
01:06
01:16
Esenyurt’taki feci kazada kamyonet şoförü hayatını kaybetti: Kaza kamerada 23.09.2026 | 12:14
00:58
02:41
00:44
01:03
00:17
İzmir'de köpeğini gezdiren şahıs, anne kediye tekme attı! O anlar kamerada 23.09.2026 | 10:36
00:18
03:33
Bartın'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi | Video 23.09.2026 | 09:48
00:15
Bursa'da hatalı sollama kazaya davetiye çıkardı... O anlar kask kamerasında 23.09.2026 | 09:34
06:47
Ankara'da sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü, araçlar mahsur kaldı! | Video 23.09.2026 | 09:17
00:46
00:37
Kastamonu'da korkutan yangın! 4 ev alevlere teslim oldu | Video 23.09.2026 | 08:58
00:36
00:27
03:30
05:51
00:31
Dönüş yolculuğunda yattan düşen iş insanının cansız bedeni bulundu | Video 22.09.2026 | 16:14