Masaj salonlarında zello kodlu fuhuş tuzağı! Detaylar şoke etti: Özel korsan taksi ile kapıda "nöbetçi" koruma! | Video

23 Eylül 2026 12:54

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İstanbul'da masaj salonu adı altında faaliyet gösteren fuhuş şebekesine yönelik soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. İnternet ilanlarıyla ağlarına düşürdükleri kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını fuhşa sürükleyen çetenin, polis baskınından korunmak için "Zello" telsiz uygulamasını kullandığı ortaya çıktı. Çete hiyerarşisinde yer alan şüpheli Kadir Alper Y.'nin ise fuhuş müşterisi olan erkeklerin talep ettiği ev, otel ve adreslere kadınları kendi sevk ve idaresindeki korsan taksiyle taşıdığı bilgisine ulaşıldı. İşte dev operasyonun ayrıntıları…