Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu! 107 bin 200 adet sentetik madde ele geçirildi | Video 23 Eylül 2026 09:11 Kırıkkale’de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 107 bin 200 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki araçta yapılan aramalarda yakalanan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında S.B., B.C., S.Ş., G.Ö., S.B.K. ve S.O.D. isimli şüphelilere ait iki farklı araçta arama yapıldı. Aramalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen 107 bin 200 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.