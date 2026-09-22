Sakarya'da denizde oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 22 Eylül 2026 14:37 Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde hortum oluştu. O anlar balıkçılar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Karasu ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi açıklarında saat 12.00 sıralarında hortum oluştu. Hortumu fark eden balıkçılar, tekneleriyle bölgeden uzaklaştı. Balıkçıların hortumdan uzaklaştığı anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Bir süre etkili olan hortum daha sonra kayboldu.