Sakarya'da denizde oluşan hortum böyle görüntülendi | Video
22 Eylül 2026 14:37
Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde hortum oluştu. O anlar balıkçılar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Karasu ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi açıklarında saat 12.00 sıralarında hortum oluştu. Hortumu fark eden balıkçılar, tekneleriyle bölgeden uzaklaştı. Balıkçıların hortumdan uzaklaştığı anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Bir süre etkili olan hortum daha sonra kayboldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:14
Sakarya'da denizde oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 22.09.2026 | 14:20
00:50
Çerkezköy’de otomobil ve minibüs çarpıştı | Video 22.09.2026 | 13:34
04:48
Uşak'ta bariyere çarpan alkol yüklü tır alev topuna döndü | Video 22.09.2026 | 13:17
08:54
01:04
01:23
01:23
01:53
04:25
00:44
Trafik kazasında başlayan husumet 5 ay sonra cinayetle bitti | Video 22.09.2026 | 11:29
01:04
00:28
01:22
01:14
00:26
Manisa'da okul önünde ateş açtı! 8 yaralı... Kaçan şüpheli kamerada 22.09.2026 | 10:06
02:24
04:31
Sipsinin yaşayan hazinesi: Halime Özke | Video 22.09.2026 | 09:35
00:47
Manisa'da okul önünde dehşet saçan saldırgan böyle görüntülendi | Video 22.09.2026 | 09:29
02:12