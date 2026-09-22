Kağıthane’de servis araçlarını yakan 9 şüpheli tutuklandı: Kundaklama anı kamerada 22 Eylül 2026 10:45 İstanbul Kağıthane’de aynı firmaya ait servis araçlarının yanıcı madde dökülerek yakılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Okul servis işini bırakması için tehdit edildiğini söyleyen firma yetkilisinin araçlarının yakılması üzerine çalışma başlatan polis, olaylarla bağlantılı 12 şüpheliyi belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de meydana gelen iki ayrı servis aracı kundaklama olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 14 Eylül 2026'da Nurtepe Mahallesi'ndeki bir cadde üzerinde bulunan servis aracının, 16 Eylül'de ise aynı firmaya ait iki servis aracının üzerine yanıcı madde dökülerek yakıldığı belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, uzun süredir bir okulun öğrenci servis hizmetini yürüten 66 yaşındaki Y.Y.'nin, başka bir firma yetkilisi tarafından telefonla arandığı ve servis işini bırakması yönünde tehdit edildiği tespit edildi. Servis araçlarının yakılmasının da bu tehditle bağlantılı olduğu değerlendirildi.

HÜCRE EVİNE OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda olaylarla bağlantılı 12 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüphelilerin Esenyurt'ta bulunan bir hücre evinde saklandıkları tespit edildi. Adrese 16 Eylül'de operasyon düzenleyen polis, 12 şüphelinin tamamını yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Eylül'de adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.