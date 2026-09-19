Video Yaşam Aquaparkta feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 20 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetmişti!
Aquaparkta feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 20 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetmişti!

Aquaparkta feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 20 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetmişti!

19 Eylül 2026 14:05

Ankara'da inşaat işçisi Mehmet Keleş'in (20), aquaparkta kaydıraktan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin takipsizlik kararının kaldırılması ardından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma dosyasına Keleş'in kaydıraktan düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü delil olarak girdi. Öte yandan aile, işletme sahibi hakkında tazminat davası açtı.

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İnşaat işçisi evli ve 1 çocuk babası Mehmet Keleş, geçen yıl 31 Temmuz'da 2 kardeşi ve 2 kuzeniyle birlikte Çankaya Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan aquaparka eğlenmeye gitti. Mehmet Keleş, 12 metre yükseklikteki kaydıraktan kayarken 9'uncu metrede bilinmeyen bir nedenle durup ayağa kalkmak isterken arkasında gelen ağabeyi Özmen Keleş'in çarpmasıyla dengesini kaybedip beton zemine düştü. Yaralanan Mehmet Keleş, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Keleş'in kaydıraktan düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü dosyada yer aldı. Görüntüde Mehmet Keleş'in kaydırakta ayağa kalkmaya çalıştığı, bu sırada arkasından gelen ağabeyinin çarpmasıyla düştüğü görüldü. Bilirkişi raporunda görüntünün incelendiği, kaydırak üzerinde eğimli yüzeyde ayağa kalkan Mehmet Keleş'in 'asli kusurlu', kendisine çarpan ağabeyi Özmen Keleş ile işletme sahibi İ.Ö. ve kaydıraktan sorumlu personel B.H.G.'nin kusursuz olduğu belirtildi.

TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILDI

Savcılık, bilirkişi raporu doğrultusunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Aile karara itiraz etti. Ankara 12'nci Sulh Ceza Hakimliği, maddi gerçeğe ulaşmak ve şüpheye yer bırakmamak açısından etkin bir soruşturma yapılması gerektiğine hükmederek, işletme sahibi ve kaydırak sorumlusu açısından kovuşturmaya yer olmadığı kararını kaldırdı. Hakimlik, alanında uzman 3 kişilik bilirkişi kurulundan yeni bir rapor alınıp, tüm delillerin toplanmasını ve sonuca göre karar verilmesini talep etti. Bunun üzerine dosya yeniden savcılığa gönderildi. Mehmet Keleş'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin savcılık soruşturması sürürken, aile, işletme sahibi İ.Ö. hakkında Ankara Tüketici Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtı.

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