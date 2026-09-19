Video Yaşam Yerleşim yerine inen kurt, evin bahçesindeki köpeğe saldırdı: O anlar kamerada
Yerleşim yerine inen kurt, evin bahçesindeki köpeğe saldırdı: O anlar kamerada

Yerleşim yerine inen kurt, evin bahçesindeki köpeğe saldırdı: O anlar kamerada

19 Eylül 2026 13:39

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yerleşim yerine inen kurt, evin bahçesindeki köpeğe saldırdı. O anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, önceki gün gündüz saatlerinde, Akçakoca ilçesine bağlı Kalkın köyü Kırantarla Mahallesi'nde meydana geldi. Yiyecek bulmakta güçlük çeken kurt yerleşim yerlerine indi. Murat Dal'ın evinin önüne gelen kurt bahçede dolaşan köpeğe saldırdı. Ağaçların arasından hızla gelen kurt saldırdığı köpeği aldıktan sonra hızla ağaçların olduğu bölgeye giderek gözden kayboldu. Kurdun köpeğe saldırıp alıp gittiği anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Daha önce de aynı bölgede sokak hayvanlarına ve kedilere saldıran kurtlar, bölgedeki 5 sokak hayvanı ile 3 kediyi telef ettiği öğrenildi.

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