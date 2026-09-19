3 ilde sağanak felaketi yolları göle çevirdi: Selde mahsur kalanlar zor anlar yaşadı | Video
19 Eylül 2026 11:48
Doğu Karadeniz ve Nevşehir'de etkili olan şiddetli sağanak, sel ve su baskınlarına yol açtı. Trabzon ve Rize'de Karadeniz Sahil Yolu göle dönerken, araçlar yolda mahsur kaldı.
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