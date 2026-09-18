Video Yaşam Kuyumcuya müşteri gibi girdi, altını alıp koşarak kaçtı: O anlar kamerada
Kuyumcuya müşteri gibi girdi, altını alıp koşarak kaçtı: O anlar kamerada

Kuyumcuya müşteri gibi girdi, altını alıp koşarak kaçtı: O anlar kamerada

18 Eylül 2026 09:12

Adıyaman’da müşteri kılığına girerek kuyumcu dükkanına giren şüpheli, esnafın bir anlık dalgınlığından faydalanarak altınla birlikte izini kaybettirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Olay, merkez Kapcami Mahallesi Oturakçı Pazarı 1007 Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerine müşteri gibi gelen kimliği belirsiz şüpheli, bir süre altınları incelemek istediğini belirtti.

İşletme sahibi Eyüp Binici, vitrinden çıkardığı ürünleri şüpheliye gösterdiği sırada kurnazca bir hamle yapan zanlı, elindeki altını kaparak iş yerinden hızla kaçtı. Ne olduğunu anlayamayan iş yeri sahibi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğini tespiti ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuyumcuya müşteri gibi girdi, altını alıp koşarak kaçtı: O anlar kamerada 00:35
Kuyumcuya müşteri gibi girdi, altını alıp koşarak kaçtı: O anlar kamerada 18.09.2026 | 09:07
Arnavutköy’de 12 yaşındaki çocuk akranları tarafından boş arazide darbedildi! O anları kameraya almışlar... 03:50
Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuk akranları tarafından boş arazide darbedildi! O anları kameraya almışlar... 18.09.2026 | 08:54
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı | Video 04:41
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı | Video 18.09.2026 | 08:39
Malatya’da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada 00:11
Malatya’da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada 18.09.2026 | 00:00
Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu’nda seyir halindeki TIR alev topuna döndü! | Video 00:28
Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR alev topuna döndü! | Video 17.09.2026 | 16:41
Fatih’teki döviz bürosu vahşetinde yeni detay: Cinayetten dakikalar önce son görüntüleri ortaya çıktı! | Video 00:59
Fatih'teki döviz bürosu vahşetinde yeni detay: Cinayetten dakikalar önce son görüntüleri ortaya çıktı! | Video 17.09.2026 | 16:14
Sokaktaki gözyaşı milyonluk vurgunu çözdü! Şanlıurfa’daki ’çete inine’ koçbaşılı baskın | Video 01:03
Sokaktaki gözyaşı milyonluk vurgunu çözdü! Şanlıurfa'daki 'çete inine' koçbaşılı baskın | Video 17.09.2026 | 15:43
Şanlıurfa’da kasapta 315 kilo bozuk et tespit edildi... | Video 03:05
Şanlıurfa'da kasapta 315 kilo bozuk et tespit edildi... | Video 17.09.2026 | 15:22
Ankara’da 838 kilo niteliği değiştirilmiş süt ve süt ürünü imha edildi | Video 00:25
Ankara'da 838 kilo niteliği değiştirilmiş süt ve süt ürünü imha edildi | Video 17.09.2026 | 14:23
Samsun’da motosiklet çantasında 7 bin 999 sentetik ecza hap ele geçirdi | Video 01:29
Samsun'da motosiklet çantasında 7 bin 999 sentetik ecza hap ele geçirdi | Video 17.09.2026 | 14:22
Psikolojik rahatsızlığından dolayı yatışı verilen genç adam polise bıçak çekip direndi: O anlar kamerada 02:29
Psikolojik rahatsızlığından dolayı yatışı verilen genç adam polise bıçak çekip direndi: O anlar kamerada 17.09.2026 | 12:36
12 yeni nesil çeteye baskında gözaltı sayısı 178 oldu | Video 00:40
12 yeni nesil çeteye baskında gözaltı sayısı 178 oldu | Video 17.09.2026 | 12:08
14 yaşındaki çocuk husumetlisine gözdağı için kalaşnikofla havaya ateş açtı: Polis devreye girdi... | Video 00:47
14 yaşındaki çocuk husumetlisine gözdağı için kalaşnikofla havaya ateş açtı: Polis devreye girdi... | Video 17.09.2026 | 11:27
Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları! İşte Tuğyan ve Sultan’ın kaçış planı: ‘Tırla Fransa’ya gidebiliriz’ | Video 03:29
Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları! İşte Tuğyan ve Sultan’ın kaçış planı: ‘Tırla Fransa’ya gidebiliriz’ | Video 17.09.2026 | 11:14
Kamyon önce yayaya çarptı sonra devrildi! Kaza anı kamerada 00:48
Kamyon önce yayaya çarptı sonra devrildi! Kaza anı kamerada 17.09.2026 | 10:47
Ambalaj üretim tesisi, uyuşturucu imalathanesi çıktı: Operasyon kamerada 02:26
Ambalaj üretim tesisi, uyuşturucu imalathanesi çıktı: Operasyon kamerada 17.09.2026 | 10:18
Fatih’te işyerine silahlı saldırı! 3 şüpheli kısa sürede yakalandı | Video 00:21
Fatih’te işyerine silahlı saldırı! 3 şüpheli kısa sürede yakalandı | Video 17.09.2026 | 10:17
Adana’da müşteri gibi dükkana giren hırsız saniyeler içinde dükkan sahibinin cep telefonunu çaldı: Hırsızlık anı kamerada 02:11
Adana'da müşteri gibi dükkana giren hırsız saniyeler içinde dükkan sahibinin cep telefonunu çaldı: Hırsızlık anı kamerada 17.09.2026 | 10:02
Hatalı sollama yapan araç kazaya davetiye çıkardı: O anlar kamerada 00:15
Hatalı sollama yapan araç kazaya davetiye çıkardı: O anlar kamerada 17.09.2026 | 10:01
Bakırköy’de otomobil alev topuna döndü! | Video 02:02
Bakırköy’de otomobil alev topuna döndü! | Video 17.09.2026 | 09:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA