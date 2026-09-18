Kuyumcuya müşteri gibi girdi, altını alıp koşarak kaçtı: O anlar kamerada 18 Eylül 2026 09:12 Adıyaman’da müşteri kılığına girerek kuyumcu dükkanına giren şüpheli, esnafın bir anlık dalgınlığından faydalanarak altınla birlikte izini kaybettirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Kapcami Mahallesi Oturakçı Pazarı 1007 Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerine müşteri gibi gelen kimliği belirsiz şüpheli, bir süre altınları incelemek istediğini belirtti.

İşletme sahibi Eyüp Binici, vitrinden çıkardığı ürünleri şüpheliye gösterdiği sırada kurnazca bir hamle yapan zanlı, elindeki altını kaparak iş yerinden hızla kaçtı. Ne olduğunu anlayamayan iş yeri sahibi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğini tespiti ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.