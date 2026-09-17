Fatih'teki döviz bürosu vahşetinde yeni detay: Cinayetten dakikalar önce son görüntüleri ortaya çıktı! | Video
17 Eylül 2026 16:21
İstanbul Fatih’te döviz ve altın bozdurma işlemlerinin yapıldığı ofiste Adnan Aksoy (30) ile kardeşi Kadir Aksoy’un (27) öldürüldüğü silahlı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Aksoy kardeşlerin beraberlerindeki grupla birlikte, olaydan dakikalar önce iş hanındaki bir çay ocağına geldikleri görülüyor. Saat 12.55 sıralarını gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının ardından grubun döviz ofisine geçtiği belirtildi. Dakikalar sonra ise iki kardeşin hayatını kaybettiği silahlı olay meydana geldi.
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