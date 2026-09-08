SON DAKİKA! İnfaz düzenlemesi sil baştan! Tahliye şartları zorlaşıyor! Artık süreyi doldurmak yetmeyecek! | Video
08 Eylül 2026 15:14
Türkiye'de ceza ve infaz sistemini baştan aşağı değiştirecek yeni bir reform için hazırlıklara hız verildi. A Haber muhabirinin canlı yayında aktardığı bilgilere göre; daha önce pandemi (COVID-19) döneminde uygulanan esnekliklerin ardından, şimdi infaz sisteminin bütününe yönelik çok daha kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Hangi suçlarda erken tahliye yolu açılıyor, hangi suçlarda kapılar tamamen kapanıyor? İnfaz sisteminde 'Kod' dönemi nedir? İşte detaylar...
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