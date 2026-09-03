Fransa’da başörtüsü yasağına karşı dayanışma dalgası
03 Eylül 2026 19:36
Fransa’da aşırı sağın Müslüman kadınları hedef alan başörtüsü yasağı planına karşı dikkat çeken bir protesto dalgası başladı. Fransız kadınlar, Müslüman hemcinsleriyle dayanışmak amacıyla başörtüsü taktıkları görüntüleri paylaşarak olası yasağa tepki gösterdi.
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