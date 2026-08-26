Video Haber Yerli medyaya küresel kuşatma! Medyanın reklam geliri kime gidiyor? | Video
Yerli medyaya küresel kuşatma! Medyanın reklam geliri kime gidiyor? | Video

Yerli medyaya küresel kuşatma! Medyanın reklam geliri kime gidiyor? | Video

26 Ağustos 2026 14:58

Milli medyanın ürettiği haber ve içeriklerin küresel dijital platformlar aracılığıyla milyonlara ulaştığı belirtilirken, içerik üreticileri ile bu içeriklerden elde edilen gelir arasındaki ilişki yeni bir tartışma başlattı. Algoritmaların haber görünürlüğüne etkisi ve reklam gelirlerinin paylaşımı konusunda yasal düzenleme ihtiyacı gündeme geldi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber yayınında yaptığı değerlendirmede mevcut sistemin yeniden ele alınmasının zorunlu hâle geldiğini vurguladı.

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