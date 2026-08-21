Teknofest Mavi Vatan'da 2. gün! 7'den 70'e akın ettiler | Video
21 Ağustos 2026 10:57
TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyan TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını dün açtı. Festival ikinci gününde de ziyaretçilerini ağırlıyor. 7'den 70'e her yaştan ziyaretçi platformları yakından inceleyerek hatıra fotoğrafı çektiriyor.
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