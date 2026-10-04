Başkan Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: Yol haritamızı belirledik | Video
04 Ekim 2026 12:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin birçok önemli mesaj veren Başkan Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin "Yol haritamızı belirledik. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir." dedi.
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