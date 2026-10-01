MHP lideri Bahçeli'den YENİ Parti'ye tepki!
01 Ekim 2026 19:20
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Genel Kurula hitabı için kürsüye çıktığı sırada Yeni Parti Grubu milletvekillerinin Genel Kurul salonunu terk etmesine tepki gösterdi.
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