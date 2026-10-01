Altın için en zorlu sınav! Gram altında yeni trend ne olacak? İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı | Video
01 Ekim 2026 09:38
ABD'den gelen kritik verilerin ardından altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı. Ons altın kritik 4 bin 230 dolar seviyesinin altına gerileyerek 4 bin 177 doları görürken gram altın ise 6526 TL'ye kadar geriledi. Yeni günde dalgalanma devam ederken, Finans Analisti İslam Memiş takip edilecek kritik seviyeleri açıkladı.
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