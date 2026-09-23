SPK geri alımlarda üst sınırı kaldırdı! Stratejist Cenk Bilgin, A Para'da değerlendirdi | Video

23 Eylül 2026 11:47

Sermaye Piyasa Kurulu'ndan (SPK) yapılan açıklamada "Hisse pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınır uygulaması kaldırıldı" denildi. Yeni uygulama ikinci bir duyuruya kadar sürecek.