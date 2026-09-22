BİR ŞEHİR, BİR ÜRETİM HİKÂYESİ: BURSA

22 Eylül 2026 11:48

Bir şehri tanımak için yalnızca sokaklarında dolaşmak yeterli değildir. O şehrin ne ürettiğine ve ürettiklerinin hayatımıza nasıl dokunduğuna bakmak gerekir.