Video Ekonomi BİGE: Bilim Kızlarla Gelecek projesi | Video
BİGE: Bilim Kızlarla Gelecek projesi | Video

BİGE: Bilim Kızlarla Gelecek projesi | Video

27 Temmuz 2026 09:42

Halkbank ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen BİGE: Bilim Kızlarla Gelecek projesinin Hackathon etabında finale kalan 20 takımdan en başarılı 10’u jüri değerlendirmesiyle belirlendi.

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