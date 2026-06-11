Çırak ve stajyerler için emeklilik yolu kapandı mı? Uzman isim Yargıtay'ın ardından TBMM'ye işaret etti
11 Haziran 2026 | 15:57
Yargıtay, çıraklık ve stajyerlik dönemlerinin uzun vadeli sigortalılık kapsamında değerlendirilmesine ilişkin emsal bir karara imza attı. A Haber'e konuşan Mali Müşavir Mustafa Genç staj ve çıraklık sigortası mağdurları için Yargıtay'ın açık kapı bıraktığını söyleyerek TBMM'ye işaret etti.
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