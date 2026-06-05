Başkan Erdoğan açıkladı: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ı birleşecek, Emlak Katılım halka arz olacak! | Video

05 Haziran 2026 | 16:11

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde “3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi”nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ı birleştireceğiz." dedi. Başkan Erdoğan, "Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Katılım finans tüm dünya için daha adil model. Katılım finans alanındaki kurum sayısı artıyor." mesajını verdi.