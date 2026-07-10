Başkan Erdoğan'dan milli güvenlik ve iç cephe vurgusu: "Savaşlar sadece cephelerde verilmiyor" | Video

10 Temmuz 2026 17:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı. Milli güvenlik ve iç cephe vurgusu yapan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin savunmadaki yerliliğinin yüzde 82'ye ulaştığını açıkladı. "Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Yapay zeka merkezli yeni bir denklemle karşı karşıyayız" diyen Başkan Erdoğan 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi ile ilgili de "İttifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık" ifadelerini kullandı.