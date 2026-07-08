Video Haber Ankara kedisi 'Lokum', yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu | Video
Ankara kedisi 'Lokum', yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu | Video

Ankara kedisi 'Lokum', yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu | Video

08 Temmuz 2026 13:32

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bakımı yapılan Ankara kedisi 'Lokum', 36'ncı NATO Liderler Zirvesi'ni takip eden yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

36'ncı NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen oturumlarla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bakımı gerçekleştirilen yaklaşık 50 kediden 'Lokum' yabancı basın mensuplarının bulunduğu kata çıkarıldı. Ankara kedisi, sevimli hareketleri, beyaz tüyleri ve çift renkli gözleri ile yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu. 'Lokum'un yetiştiricisi veteriner Ayşegül Korkmaz, "Kedimiz, Ankara kedisi ve yurt dışında 'Türk Ankara kedisi' olarak biliniyor. Külliyede yaşıyor ve burada Ankara'yı tanıtmak için basın mensuplarıyla tanıştırılmaya getirildi. O hep burada yaşıyor ve bugün kendisini ve Ankara'yı temsil etmek için burada. Misafirlerimiz olduğu sürece burada olacak; ama sıkılınca gidecek" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara kedisi ’Lokum’, yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu | Video 01:52
Ankara kedisi 'Lokum', yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu | Video 08.07.2026 | 13:16
Başkan Erdoğan’dan 36. NATO Zirvesi açılış konuşmasında savunma vurgusu: Türkiye savunmada atılım yaptı | Video 07:16
Başkan Erdoğan'dan 36. NATO Zirvesi açılış konuşmasında savunma vurgusu: "Türkiye savunmada atılım yaptı" | Video 08.07.2026 | 12:34
Miçotakis küstah ifadelerle Türkiye’yi hedef aldı: F-35 açıklamalarına yorum yapmayacağım! | Video 02:07
Miçotakis küstah ifadelerle Türkiye’yi hedef aldı: F-35 açıklamalarına yorum yapmayacağım! | Video 08.07.2026 | 09:43
Malatya’da huzur uygulamasında 14 bin 331 kişi sorgulandı 00:38
Malatya'da huzur uygulamasında 14 bin 331 kişi sorgulandı 07.07.2026 | 22:22
Külliye’de Trump’a mehterli karşılama 03:12
Külliye'de Trump'a mehterli karşılama 07.07.2026 | 20:23
Külliye’de tarihi NATO resepsiyonu 05:00
Külliye'de tarihi NATO resepsiyonu 07.07.2026 | 19:42
SON DAKİKA… Başkan Erdoğan-Trump zirvesinden ilk mesajlar! Trump açıkladı: CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız | Video 29:22
SON DAKİKA… Başkan Erdoğan-Trump zirvesinden ilk mesajlar! Trump açıkladı: CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız | Video 07.07.2026 | 16:13
ABD Başkanı Donald Trump’a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde karşılama töreni: 21 pare top atışı yapıldı | Video 07:14
ABD Başkanı Donald Trump'a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde karşılama töreni: 21 pare top atışı yapıldı | Video 07.07.2026 | 15:55
Başkan Erdoğan Trump’ı resmi törenle karşıladı | Video 04:17
Başkan Erdoğan Trump'ı resmi törenle karşıladı | Video 07.07.2026 | 14:25
Son Dakika | ABD Başkanı Donald Trump’ın uçağı Ankara’ya indi 03:51
Son Dakika | ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Ankara'ya indi 07.07.2026 | 14:07
Bakan Ersoy Zelenski’yi Esenboğa’da karşıladı! | Video 03:23
Bakan Ersoy Zelenski'yi Esenboğa'da karşıladı! | Video 07.07.2026 | 13:00
SON DAKİKA... İsveç Başbakanı Ulf Kristersson AHaber’e konuştu: Türkiye çok önemli bir NATO üyesi! 01:10
SON DAKİKA... İsveç Başbakanı Ulf Kristersson AHaber'e konuştu: Türkiye çok önemli bir NATO üyesi! 07.07.2026 | 12:34
Kapadokya gün batımından sonra da büyülüyor | Video 01:34
Kapadokya gün batımından sonra da büyülüyor | Video 07.07.2026 | 10:35
Tunceli Müzesi Avrupa’nın en iyisi olma yolunda! Bakan Ersoy: Ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek 08:21
Tunceli Müzesi Avrupa’nın en iyisi olma yolunda! Bakan Ersoy: "Ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek” 06.07.2026 | 11:56
SON DAKİKA… İlk kez NATO Zirvesi’nde kullanılacak! TOGG Limuzin modeline yoğun ilgi… 05:15
SON DAKİKA… İlk kez NATO Zirvesi’nde kullanılacak! TOGG Limuzin modeline yoğun ilgi… 06.07.2026 | 10:18
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar! 01:17
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar! 05.07.2026 | 22:31
AK Parti’den ’Geleceğin Mührü’ paylaşımı 02:17
AK Parti'den 'Geleceğin Mührü' paylaşımı 05.07.2026 | 19:47
AK Parti’den ’Geleceğin Mührü’ paylaşımı 01:45
AK Parti'den 'Geleceğin Mührü' paylaşımı 05.07.2026 | 19:43
Meteoroloji uyarmıştı: Kağızman’da sel 00:29
Meteoroloji uyarmıştı: Kağızman’da sel 05.07.2026 | 19:07
Ankara’da ’Turkuaz’ operasyonu: 46 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:15
Ankara'da 'Turkuaz' operasyonu: 46 şüpheli gözaltına alındı | Video 05.07.2026 | 08:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA