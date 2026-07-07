Video Haber SON DAKİKA... İsveç Başbakanı Ulf Kristersson AHaber'e konuştu: Türkiye çok önemli bir NATO üyesi!
SON DAKİKA... İsveç Başbakanı Ulf Kristersson AHaber'e konuştu: Türkiye çok önemli bir NATO üyesi!

SON DAKİKA... İsveç Başbakanı Ulf Kristersson AHaber'e konuştu: Türkiye çok önemli bir NATO üyesi!

07 Temmuz 2026 12:35

SON DAKİKA... İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 36. NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye geldi. AHaber'e özel açıklamalarda bulunan Kristersson "Türkiye çok önemli bir NATO üyesi" dedi.

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