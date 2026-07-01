Bakan Ersoy: "İlk kez festival rotasına giren Sakarya'nın kültürel zenginliğini daha geniş kitlelerle buluşturacağız" | Video

01 Temmuz 2026 11:15

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Sakarya, 4-12 Temmuz tarihleri arasında festival heyecanını ilk kez yaşayacak. Dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, çocuk etkinliklerinden gastronomiye uzanan yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak şehir, kültür ve sanatın her alanına yayılan zengin programıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.