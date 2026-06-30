Video Yaşam Kartal’da yan bakma dehşeti! Nişanlısının gözü önünde vahşice katledilmişti: Yusuf İnan'ın kahreden son anları ortaya çıktı! | Video
Kartal’da yan bakma dehşeti! Nişanlısının gözü önünde vahşice katledilmişti: Yusuf İnan'ın kahreden son anları ortaya çıktı! | Video

Kartal’da yan bakma dehşeti! Nişanlısının gözü önünde vahşice katledilmişti: Yusuf İnan'ın kahreden son anları ortaya çıktı! | Video

30 Haziran 2026 15:49

İstanbul Kartal’da esnaflık yapan 27 yaşındaki Yusuf İnan 'yan bakma' nedeniyle tartıştığı yan komşusu Neslihan K.’nın erkek arkadaşı Ömer S. ve arkadaşı tarafından darp edilip bıçaklanarak katledilmişti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 7 kişiyi gözaltına alınırken Şüpheli Ömer S.'nin ifadesi kan dondurdu. Yusuf'un yürekleri dağlayan son anları ortaya çıkarken hayat hikayesi kahretti. İşte detaylar…

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Olay, 26 Haziran Cuma günü saat 04.30 sıralarında Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dükkanının önünde nişanlısıyla oturan Yusuf İnan, bitişikte mobilya dükkanı bulunan kadın esnaf ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. Bu sırada tartışmaya kadının sevgilisi de dahil oldu. Bir süre devam eden tartışma kısa sürede sona erdi.

BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Yaklaşık 2,5 saat sonra Yusuf İnan, nişanlısını evine bırakmak üzere aracından indiği sırada, daha önce tartıştığı kişinin saldırısına uğradı. Şüpheli, Yusuf İnan'ı darp edip bıçakladıktan sonra geldiği araca binip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Yusuf İnan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerinin ardından komşu esnaf olan kadının ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Olayın haberini alan Yusuf İnan'ın yakınları ise, olaya sebep olduğunu iddia ettikleri kadına ait mobilya dükkanının camlarını kırdı. Yusuf İnan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

CİNAYET BÜRO 7 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri olaya karıştığı tespit edilen şüphelileri adım adım takip etti. Gün boyu araç ve ev değiştiren şüphelilerden olayda bıçak kullandığı değerlendirilen Ömer S. ve onun kız arkadaşı yan komşu Neslihan K. ile birlikte 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DEPREMDE BABASINI KAYBETTİ

Öte yandan, Yusuf İnan'ın babasının Adıyaman Belediyesi'nde görev yaptığı sırada, 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği, depremin ardından 2 kardeşi ve kanser hastası olan annesini İstanbul'a getirerek burada hayatlarını sürdürdükleri öğrenildi.

ÖLDÜRÜLEN YUSUF'UN SON ANLARI

Öte yandan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Oraya çıkan görüntülerde Yusuf İnan'ın nişanlısının gözleri önünde bıçaklandığı ve şüphelilerin araçlarına binip kaçtığı anlar yer alıyor. Görüntülerde Yusuf İnan'ın bıçaklandıktan sonra ayağa kalkıp yürüdüğü son anları da yer alıyor.

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