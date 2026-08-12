Husumetlisini öldürdü, başında bekledi! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı 12 Ağustos 2026 12:33 Konya’da bir kişinin sokak ortasında bıçaklanarak hayatını kaybettiği olay sırasında zanlı, bir süre öldürdüğü kişiye bağırarak başında beklediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede 42 ADN 749 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Emin B. (36) aralarında alacak verecek meselesi bulunan husumetlisi 33 yaşındaki Tugay Sarı'yı 42 SJ 398 plakalı hafif ticari araçta fark etti. Husumetlisinin bulunduğu aracı durduran Emin B., Tugay Sarı'yı çıkan tartışmada bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Tugay Sarı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, olay yerinden 42 ADN 749 plakalı otomobil ile kaçan Emin B. polis ekiplerince merkez Karatay ilçesinde yakalandı. Olay sırasında elinden yaralanan zanlı, Konya Şehir Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay sonrası zanlının ise Tugay Sarı'yı öldürdükten sonra başında bekleyerek bağırdığı anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların olayda hayatını kaybeden kişiye yardım ettiği sırada cinayet zanlısının maktulün başına gelerek bağırdığı anlar görülüyor.