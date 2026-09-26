Esenyurt’ta haraç vermeyince oto galeriyi kundakladılar! O anlar kamerada | Video

26 Eylül 2026 11:22

İstanbul Esenyurt’ta kimliği belirsiz kişiler bir oto galerinin önündeki aracı kundakladı. Geçtiğimiz ay ise Avcılar’da aynı aileye ait bir oto galeri de kundaklanırken, şahısların haraç istediği öğrenildi. Araçların yandığı o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.