Bu ne pişkinlik, bu ne cüret? Sanık cezaevi günlerini gülerek anlattı! Anne Yasemin Minguzzi'den o paylaşıma tepki geldi | Video
26 Eylül 2026 08:53
Türkiye’yi derinden sarsan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Tahliye edilen sanık Müslüm Ayberk Doğan’ın sosyal medya yayınına acılı anne Yasemin Minguzzi isyan etti. ATV Haber'e konuşan Yasemin Minguzzi, sanığın hiçbir pişmanlık duymadığını belirtti.
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