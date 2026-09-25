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Sakarya'da köpeğin saldırısı ile dehşeti yaşayan adam o anları anlattı:

Sakarya'da köpeğin saldırısı ile dehşeti yaşayan adam o anları anlattı: "Beni yolun kenarına sürükledi" | Video

25 Eylül 2026 15:37

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde zincirini koparan sahipli bir köpeğin saldırısına uğrayan ve saldırıdan sürücülerin korna çalmasıyla kurtulan vatandaş, tedavi sürecinin ardından yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, 23 Eylül tarihinde Adapazarı ilçesi Karasu Yolu Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Üzerinde uzun bir zincir bulunan tasmayla, ortalıkta başıboş şekilde dolaşan sahipli köpek, evinden ekmek almak için çıkıp yolda yürüyen Kadir Çay'a aniden saldırdı. Köpek, Çay'ı bacağından ısırarak yol kenarına doğru sürüklemeye başladı. Yaşanan olayda, yoldan geçen sürücüler durarak korna basmaya ve köpeği uzaklaştırmaya çalıştı. Sürücülerin müdahalesiyle köpeğin saldırısından kurtarılan Çay'a olayın ardından sürücüler yardımcı oldu. Kendi imkanları ile hastaneye gittiğini ifade eden Çay, tedbir amaçlı yapılan tedavi ve aşıların ardından taburcu edildi. Yaşanan korku dolu anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, Kadir Çay ise yaşadığı saldırı anlarını anlattı. Zinciri kopuk tasmalı köpeğin ise olayın ardından sahibi tarafından alındığı ifade edildi.

"BENİMLE MÜCADELE EDERKEN BENİ YOLUN KENARINA SÜRÜKLEDİ"
Ekmek almaya gittiği sırada aniden saldırıya uğradığını belirten Kadir Çay, "Evimden çıktım ekmek almaya gidiyordum. Yolda yürürken sağ tarafımdan köpek direkt üstüme zıpladı. Ben onla mücadele ederken beni yolun kenarına sürükledi. Ben kurtulmak için hareketler yaptım. O sırada arabalar geldi. Arabalar korna basınca köpek heyecan yaptı. 3-4 tane izi var, çok fazla bir şey yok. Ayağımı 3-4 yerinden çizdi. Sonra arabadaki adamlar köpeğe vurunca köpek kaçıp gitti. Köpek gidince beni çektiler. Arabanın içerisine aldılar, ambulans çağırdılar. Kendim giderim dedim, kendim gittim hastaneye. Tedbir amaçlı iki üç tane iğne vuruldum. Sonra taburcu oldu. Olay esnasında zaten şoktaydım. Hiçbir şey düşünemiyordum. Sadece kendi kendime mücadele veriyordum. Sağlık durumum şuan iyi, bir şeyimiz yok çok şükür. Bacağımı tırmalamış. Yürümekte biraz güçlük çekiyoruz" dedi.

"SAHİPLİ BİR KÖPEKTİ, BENDEN SONRA SAHİBİ ALIP GÖTÜRMÜŞ"
Köpeğin sokak hayvanı olmadığını, sahipli olduğunu vurgulayan Çay, "Köpek sahipliydi. Zaten uzun bir tasması vardı. Bir yerlerden kaçmış kesinlikle bu. Sokak hayvanı değildi. Bizde zaten köpekleri seviyoruz. Bu sahipli bir köpekti. Zaten benden sonra sahibi alıp götürmüş" diye konuştu.

"KARDEŞİMİZİN DURUMU İYİ, İYİ YIRTTIK"
Olayın hemen ardından Kadir Çay'ın yanına giden akrabası Ramazan Karaarslan ise, hayvanların eğitilme şekline dikkat çekerek, "Mahallemizde üzücü bir olay yaşandı. İyi tarafı kimseye bir zarar gelmedi. Kardeşimizin durumu iyi. İyi yırttık. Sahipli bir köpek bu, sokak hayvanı değil. Tasmasını kopartmış. Sahibi sonradan geldi, köpeği aldı götürdü. Kardeşimizde gidip aşı olup geldi. Hayvanlar bize Allah'ın emaneti, köpekleri beslerken severek besleyelim. Şiddet ile değil, severek besleyelim. Köpeği nasıl beslersen köpek öyle gider. Kardeşimizi de buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.
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