Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
23 Eylül 2026 17:59
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
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