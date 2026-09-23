Bursa'da hatalı sollama kazaya davetiye çıkardı... O anlar kask kamerasında 23 Eylül 2026 09:38 Bursa'da sollama yapılmasının yasak olduğu yolda tırı sollamaya çalışan otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Uludağ Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sollama yapılmasının yasak olduğu yolda seyreden otomobil sürücüsü, önündeki tırı sollamak istedi. Bu sırada karşı şeritten gelen motosiklet ile kafa kafaya gelince sürücüler ani manevra yaptı. Facianın teğet geçtiği o anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.