Video Yaşam Manisa'da okul önünde ateş açtı! 8 yaralı... Kaçan şüpheli kamerada
Manisa'da okul önünde ateş açtı! 8 yaralı... Kaçan şüpheli kamerada

Manisa'da okul önünde ateş açtı! 8 yaralı... Kaçan şüpheli kamerada

22 Eylül 2026 10:10

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde av tüfeği ile ateş açan şüphelinin, yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, şüphelinin elinde av tüfeği ile yürüdüğü, bir süre sonra silahla koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Polisin, kaçan saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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