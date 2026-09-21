Video Yaşam Van’da trafik kazası: 5 yaralı
Van’da trafik kazası: 5 yaralı

Van’da trafik kazası: 5 yaralı

21 Eylül 2026 23:55

Van’ın Muradiye ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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