Van’da trafik kazası: 5 yaralı
21 Eylül 2026 23:55
Van’ın Muradiye ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
Van’da trafik kazası: 5 yaralı 21.09.2026 | 23:52
00:30
Keşan’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı 21.09.2026 | 18:27
01:51
03:54
00:59
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde metrobüs, motosiklete çarptı! | Video 21.09.2026 | 15:27
01:23
Gaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu! 151 şüpheli yakalandı | Video 21.09.2026 | 15:13
00:46
01:46
01:49
01:49
İstanbul’da change oto operasyonu: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 21.09.2026 | 12:52
04:01
00:25
01:00
06:05
01:57
04:02
04:13
01:29
00:42
Forex çetesi operasyonunda 211 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 21.09.2026 | 09:53