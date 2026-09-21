Video Yaşam Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza motokurye çarptı: Kaza anı kamerada
Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza motokurye çarptı: Kaza anı kamerada

Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza motokurye çarptı: Kaza anı kamerada

21 Eylül 2026 12:15

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, motosikletli kuryenin çarpması sonucu yaralandı.

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Etimesgut ilçesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Yeşilova Mahallesi tarafına geçmeye çalışan 20 yaşlarındaki E.Y.'ye seyir halindeki bir motosikletli kurye çarptı. Kaza anı, arkadaki bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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