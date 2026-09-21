Aracından inip kendisine korna çalanlara saldırdı: O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı 21 Eylül 2026 09:27 Ankara’nın Pursaklar ilçesinde bir sürücü, kendisine korna çalan otomobildeki kadınların üzerine yürüdü. O anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün Pursaklar ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, bir sürücü, başka bir aracın önünü keserek kendisine korna çaldıkları gerekçesiyle araçtakileri tehdit etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile şahıs aracına binerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.