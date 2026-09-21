Video Yaşam Aracından inip kendisine korna çalanlara saldırdı: O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı
Aracından inip kendisine korna çalanlara saldırdı: O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı

Aracından inip kendisine korna çalanlara saldırdı: O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı

21 Eylül 2026 09:27

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde bir sürücü, kendisine korna çalan otomobildeki kadınların üzerine yürüdü. O anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün Pursaklar ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, bir sürücü, başka bir aracın önünü keserek kendisine korna çaldıkları gerekçesiyle araçtakileri tehdit etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile şahıs aracına binerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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