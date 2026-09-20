Video Yaşam Bursa'da kamyonetin çarptığı araç, otomobilin üzerine devrildi! Kaza anı kamerada
Bursa'da kamyonetin çarptığı araç, otomobilin üzerine devrildi! Kaza anı kamerada

Bursa'da kamyonetin çarptığı araç, otomobilin üzerine devrildi! Kaza anı kamerada

20 Eylül 2026 10:25

Bursa'da sürücüsünün ani manevra yaptığı kamyonetin çarptığı hafif ticari araç, önündeki otomobilin üzerine devrildi. 2 kişi yaralanırken, kaza bir başka aracın kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 07.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Mimar Sinan Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinden Kestel istikametine sol şeritte hareket halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, önünde aniden duran otomobile çarpmamak için fren yaptı. Arkadan gelen kamyonetin sürücüsü de manevra yapıp sağ şeride geçmek istedi. Bu sırada kamyonet, hafif ticari araca çarptı. Savrulan hafif ticari araç, önündeki otomobilin üstüne devrildi. Sürücü ve yolcunun vatandaşlarca kurtarıldığı kaza, araç içi kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü ile yolcunun durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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