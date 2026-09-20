Kaşif Kozinoğlu'nun son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

20 Eylül 2026 07:02

SABAH'ın ulaştığı yeni görüntülerde Kaşif Kozinoğlu'nun siyah şapka ve siyah eşofmanlarıyla spordan koğuşların bulunduğu cezaevindeki ortak alana geldiği görülüyor. Saat 17.03'de ortak alana gelen Kozinoğlu, emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'a eliyle selam veriyor. Daha sonra yukarı kattaki odasına çıkmak için merdivenlere yöneliyor. 17.04'te ise ortak alana Hasan Atilla Uğur geliyor. 17.33'te Hasan Ataman Yıldırım, su ısıtıcıyı çalıştırdığı görülüyor. 17.38'te ise Kaşif Kozinoğlu ortak alana havluyla geldikten sonra ısıtıcıyı alıp gidiyor. İfadelerde odasında spor yaptığı belirtilen Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevi güvenlik kameralarında herhangi bir sağlık sorunu görülmüyor. Duştan sonra kahve içen Kozinoğlu, resmi kayıtlara göre, bu yaşananların ardından saat 17.56'da odasında fenalaştı. Koğuş arkadaşları 18.05 ve 18.07’de yanına giderek, gardiyanlara haber verdi.