Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli gence duygulandıran jest

15 Eylül 2026 18:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da daha önce tanıştığı engelli vatandaşı yol üzerinde görünce otobüsünü durdurarak yanına gitti. Erdoğan'ın bu jestine teşekkür eden engelli genç Emre Vural'a Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otobüsten görüp de aşağı inmesem Allah'a bunun hesabını nasıl veririm" sözleriyle karşılık verdi.