Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar
11 Eylül 2026 19:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililere ve vatandaşlara hitap etti.
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