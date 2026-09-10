Video Haber AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

10 Eylül 2026 19:57

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

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