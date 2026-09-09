Kaldırımdan seken otomobil 1 metrelik duvarı aştı: O anlar kamerada
09 Eylül 2026 18:33
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra 1 metrelik duvarı aşması güvenlik kamerasına yansıdı.
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