Diyarbakır'da seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu | Video
09 Eylül 2026 11:46
Diyarbakır-Hani yolunda seyir halindeki kamyonet alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.
Olay, Diyarbakır-Hani yolu üzerinde meydana geldi. 21 AIG 579 plakalı kamyonet seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Aracın yandığını gören sürücü, güvenli bölgeye çektiği kamyonetten can havliyle indi. Yangın çevredeki vatandaşlar ve polis ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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