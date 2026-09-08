Video Yaşam Batman'da sanayi tüplerine zulalanmış 87,5 kilo skunk ele geçirildi | Video
Batman'da sanayi tüplerine zulalanmış 87,5 kilo skunk ele geçirildi | Video

Batman'da sanayi tüplerine zulalanmış 87,5 kilo skunk ele geçirildi | Video

08 Eylül 2026 16:03

Batman'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sanayi tüplerine zulalanmış 87 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6 Eylül 2026 tarihinde uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında kent girişinde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 4 adet sanayi tüpünün içerisine zulalanmış 87 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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