Video Yaşam İstanbul'da yeni nesil çetelere emniyet kıskacı: 3 suç örgütüne operasyon, 21 şüpheli gözaltında | Video
İstanbul'da yeni nesil çetelere emniyet kıskacı: 3 suç örgütüne operasyon, 21 şüpheli gözaltında | Video

İstanbul'da yeni nesil çetelere emniyet kıskacı: 3 suç örgütüne operasyon, 21 şüpheli gözaltında | Video

08 Eylül 2026 10:49

İstanbul’da farklı ilçelerde işletmelere yönelik kurşunlama, tehdit ve yaralama eylemlerine karıştıkları belirlenen 3 ayrı yeni nesil suç örgütüne operasyon düzenlendi. Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane’de gerçekleştirilen 6 ayrı eylemle bağlantılı olduğu tespit edilen 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kent genelinde faaliyet gösteren 3 farklı yeni nesil suç örgütünün eylemlerini mercek altına aldı.

6 AYRI EYLEME KATILDILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçelerinde çeşitli işletmelere yönelik 3 kurşunlama, 1 tehdit, 1 kasten yaralama ve gerçekleşmeden engellenen 1 kurşunlama olmak üzere toplam 6 farklı olaya karıştıkları belirlendi.

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 8 Eylül 2026 tarihinde operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

HER TÜRLÜ SUÇUN PEŞİNDEYİZ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşinde olduklarını belirten İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız; "Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir." dedi.

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