Video Yaşam 'Dur' ihtarına uymadılar, polis aracının kaza yapmasına neden oldular...Aldıkları ceza dudak uçuklattı | Video
'Dur' ihtarına uymadılar, polis aracının kaza yapmasına neden oldular...Aldıkları ceza dudak uçuklattı | Video

'Dur' ihtarına uymadılar, polis aracının kaza yapmasına neden oldular...Aldıkları ceza dudak uçuklattı | Video

07 Eylül 2026 16:45

Eskişehir’de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalayan sivil bir polis aracının kaza yapmasına sebep olan iki şüpheli, motosikleti katlı bir otoparka park edip fiş aldıktan sonra kayıplara karıştı. Otopark kameralarına yansıyan olayın ardından terk edilen motosiklete toplam 400 bin TL idari para cezası kesildi.

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Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi ara sokaklarında denetim yapan polis ekipleri, 26 GDV 363 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin uyarılarına uymayan motosikletteki 2 kişi, sokak aralarına girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. Kovalamaca sırasında şüphelileri takip eden bir sivil polis aracı maddi hasarlı kazaya karıştı.

OTOPARK FİŞİ ALIP SAKİNCE UZAKLAŞTILAR

Kaçmaya devam eden şüpheliler, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki katlı bir otoparka girdi. Motosikleti park ettikten sonra otopark fişi alan biri sırt çantalı iki kişinin rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı. Şahıslar fişi aldıktan sonra yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

MOTOSİKLETE REKOR CEZA

Otoparkta terk edilmiş halde bulunan motosiklet üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, sürücüye farklı maddelerden toplamda 400 bin TL idari para cezası uyguladı. İşlemlerin ardından motosiklet çekiciyle yediemin otoparkına kaldırıldı. Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

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