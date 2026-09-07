Video Yaşam Arnavutköy’de taksi alevlere teslim oldu | Video
Arnavutköy’de taksi alevlere teslim oldu | Video

Arnavutköy’de taksi alevlere teslim oldu | Video

07 Eylül 2026 10:30

İstanbul Arnavutköy’de seyir halindeki taksinin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede aracı sardı. Alevler nedeniyle Terkos-Karaburun Yolu Caddesi trafiğe kapatılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında taksi kullanılamaz hale gelirken, aracın alev aldığı anlar ve ekiplerin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, İstanbul'un Arnavutköy Terkos-Karaburun Yolu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan taksinin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Araçta yangın çıkarken, sürücü ise araçtan indi. alevlerin büyüyerek aracı sarması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLER NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yanan taksi nedeniyle Terkos-Karaburun Yolu Caddesi'nde trafik durduruldu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında taksi büyük çapta hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Öte yandan taksinin motor kısmından yükselen alevlerin kısa sürede aracı sardığı anlar ile olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

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