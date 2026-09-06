Bingöl’de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu | Video
06 Eylül 2026 16:10
Bingöl’de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı yapıların çatılarında hasar oluşurken, inşaat alanlarından çevreye savrulan toz ve kum görüş mesafesini düşürdü.
Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimler ve açık alanlarda etkili olan rüzgar nedeniyle bazı yapıların çatı bölümleri yerinden çıktı. İnşaat alanlarında ise kum ve toz çevreye savrulurken bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı kentte, bazı yapılarda hasar meydana geldi.
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