Video Yaşam Kağıthane’de avukata restoranda silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı: 2 şüpheli yakalandı | Video
Kağıthane’de avukata restoranda silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı: 2 şüpheli yakalandı | Video

Kağıthane’de avukata restoranda silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı: 2 şüpheli yakalandı | Video

06 Eylül 2026 12:37

Kağıthane’de avukat Murat K. (34), restoranda oturduğu sırada telefonda 'Ya siz gelin beni vurun ya da ben sizi' diyerek bağırdıktan sonra silahlı saldırıya uğradı. Murat K. saldırıda kolundan ve göğsünden yaralanırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan 2 şüpheliyi saklandıkları evde yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Olay, 24 Eylül 2025 Cuma günü saat 15.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda tek başına oturan avukat Murat K., bir süre sonra dışarı çıkarak cep telefonuyla görüntülü konuşmaya başladı. Görüşme sırasında bağırarak konuştuğu görülen Murat K.'ye kısa süre sonra iş yerinin önüne geldiği sırada, siyah giyimli ve maskeli 1 şüpheli tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Murat K. sol kolundan yaralanırken, sağ kolunda ve göğüs bölgesinde sıyrıklar oluştu. Saldırı sonrası yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve bilincinin açık olduğu öğrenilirken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

'GELİN BENİ VURUN' DİYE BAĞIRDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 3 boş kovan bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tanıkların ifadelerine başvurdu. İşletme sahibi Nihat A. (60), Murat K.'nin olaydan kısa süre önce mekana geldiğini, dışarıda telefonla konuştuğu sırada kimliği belirsiz bir kişinin Murat K.'ye ateş açtığını söyledi. Çevredeki diğer tanıklar ise Murat K.'nin olaydan yaklaşık 15 dakika önce cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptığı sırada 'Ya siz gelin beni vurun ya da ben sizi' diye bağırdığını, konuşmanın ardından kısa süre içinde motosikletli 2 kişinin iş yeri önüne geldiğini ve arka koltuktaki kişinin Murat K.'ye ateş açtığını anlattı. Güvenlik kemarsı görüntülerinin tanık beyanlarını doğruladığı da öğrenildi.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Polis ekipleri tarafından yürütülen kamera ve saha çalışmalarında saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin Gültepe Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, eve operasyon düzenledi. Kapının açılmaması üzerine balkondan girilen evde Yasin K. (22) ve Yusuf K. (26) gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde mağdur Murat K.'nin 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Yağma', 'Tehdit-hakaret', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Kasten yaralama', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Mala zarar verme" suçlarından toplam 9 kaydı bulunduğu öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Yusuf K.'nin 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Tehdit-hakaret' suçlarından 5 kaydı bulunduğu ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan arandığı, Yasin K.'nin ise 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Kasten yaralama' ve 'Yağma' suçlarının yanı sıra 'Dolandırıcılık', 'Uyuşturucu ticareti' ve 'Örgüt üyeliği' suçlarından arandığı tespit edildi. 6 ayrı dosyadan da arandıkları ortaya çıkan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Diğer yandan olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin motosikletle geldikleri, arka koltuktaki kişinin silahını çıkararak ateş ettiği, avukat Murat K.'nın yaralandığı ve saldırganların ardından hızla olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kağıthane’de avukata restoranda silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı: 2 şüpheli yakalandı | Video 07:49
Kağıthane’de avukata restoranda silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı: 2 şüpheli yakalandı | Video 06.09.2026 | 12:20
Avcılar’da kadın kıyafetleriyle girdikleri daireden altın ve döviz çaldılar: O anlar kamerada 03:17
Avcılar’da kadın kıyafetleriyle girdikleri daireden altın ve döviz çaldılar: O anlar kamerada 06.09.2026 | 12:11
İstanbul’da koca dehşeti! ’3 kez öldürülmeye çalışıldım, 4 saat boyunca işkence gördüm’ | Video 08:31
İstanbul'da koca dehşeti! '3 kez öldürülmeye çalışıldım, 4 saat boyunca işkence gördüm' | Video 06.09.2026 | 11:35
64 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu, canlı yayında baskın yedi | Video 01:22
64 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu, canlı yayında baskın yedi | Video 06.09.2026 | 10:50
Tırdan dökülen mazot, trafiği kilitledi: 10 araç birbirine girdi! | Video 02:55
Tırdan dökülen mazot, trafiği kilitledi: 10 araç birbirine girdi! | Video 06.09.2026 | 10:25
Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki tır, hafif ticari araca çarptı! 6 yaralı... | Video 02:51
Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki tır, hafif ticari araca çarptı! 6 yaralı... | Video 06.09.2026 | 09:45
Ağrı’da otomobil yüklü TIR’da yangın! | Video 01:23
Ağrı’da otomobil yüklü TIR’da yangın! | Video 06.09.2026 | 09:44
Ankara’da seyir halindeki TIR alev topuna döndü | Video 00:28
Ankara'da seyir halindeki TIR alev topuna döndü | Video 06.09.2026 | 08:40
Başkan Erdoğan’ın torunu Fatima Serra Erdoğan’dan Yine Bir Gülnihal yorumu | Video 00:45
Başkan Erdoğan’ın torunu Fatima Serra Erdoğan’dan "Yine Bir Gülnihal" yorumu | Video 05.09.2026 | 16:34
Tunceli’de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı | Video 00:29
Tunceli’de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı | Video 05.09.2026 | 16:12
Soma’daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 00:19
Soma’daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 05.09.2026 | 15:08
Kontrolden çıkıp savrulan otomobil, oto galerideki araçlara çarparak durabildi | Video 00:42
Kontrolden çıkıp savrulan otomobil, oto galerideki araçlara çarparak durabildi | Video 05.09.2026 | 14:31
Kırmızı bültenle aranan şüpheli, kaldığı otelde yakalandı | Video 01:17
Kırmızı bültenle aranan şüpheli, kaldığı otelde yakalandı | Video 05.09.2026 | 13:55
Silivri’deki gemi kazasında son durum ne? Kayıp 10 denizci bulundu mu? | Video 02:42
Silivri'deki gemi kazasında son durum ne? Kayıp 10 denizci bulundu mu? | Video 05.09.2026 | 13:09
Adidas’tan gündemi sarsan kampanya: Reklam yüzü seçimi Gazze’nin gölgesinde kaldı! | Video 00:40
Adidas’tan gündemi sarsan kampanya: Reklam yüzü seçimi Gazze'nin gölgesinde kaldı! | Video 05.09.2026 | 12:25
Burdur’da düğün öncesi acı olay: 26 yaşındaki genç motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti | Video 01:03
Burdur'da düğün öncesi acı olay: 26 yaşındaki genç motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti | Video 05.09.2026 | 11:25
Arnavutköy’deki servis şoförü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:42
Arnavutköy'deki servis şoförü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.09.2026 | 10:32
Açık unutulan tır dorsesi, EDS levhasını yerinden söktü! O anlar kamerada | Video 01:10
Açık unutulan tır dorsesi, EDS levhasını yerinden söktü! O anlar kamerada | Video 05.09.2026 | 09:51
Evin bahçesine giren 2 metrelik yılan korkuttu | Video 00:25
Evin bahçesine giren 2 metrelik yılan korkuttu | Video 05.09.2026 | 09:48
Köye inen kurt köpeğe saldırdı! O anlar güvenlik kamerasında | Video 00:41
Köye inen kurt köpeğe saldırdı! O anlar güvenlik kamerasında | Video 05.09.2026 | 09:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA