Video Yaşam Açık unutulan tır dorsesi, EDS levhasını yerinden söktü! O anlar kamerada | Video
Açık unutulan tır dorsesi, EDS levhasını yerinden söktü! O anlar kamerada | Video

Açık unutulan tır dorsesi, EDS levhasını yerinden söktü! O anlar kamerada | Video

05 Eylül 2026 10:12

Denizli’de yükü boşalttıktan sonra açık unuttuğu dorse ile yolda seyir eden tır Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) levhasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle EDS direği yerinden sökülerek devrildi.

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